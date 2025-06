Marco Adamo chi è il killer 18enne del benzinaio a Tor San Lorenzo | la rapina la coltellata al cuore e la fuga in moto

Marco Adamo è il volto che ha sconvolto Tor San Lorenzo, il 18enne accusato dell'omicidio del benzinaio durante una rapina. Questo tragico evento riporta l'attenzione sulla crescente violenza giovanile nelle nostre città, un fenomeno sempre più preoccupante. La brutalità della coltellata al cuore e la fuga in moto hanno scosso la comunità, lasciando interrogativi inquietanti su cosa stia accadendo nella mente dei giovani di oggi. È ora di riflettere!

