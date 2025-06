Marcia per la pace la proposta dell' ex sindaco | Portiamo il nostro sdegno nelle piazze

Unisciti a noi nella grande marcia per la pace, promossa dall'ex sindaco Alfonso Golia! Un'iniziativa che va oltre i confini di Aversa, un appello vibrante a tutte le persone libere, alle scuole e alle associazioni. In un'epoca segnata da conflitti e divisioni, il nostro sdegno deve risuonare forte nelle piazze. È tempo di unirci e far sentire la nostra voce. La pace inizia da noi!

Una grande marcia per la pace che da Aversa arrivi al mondo. L’ex sindaco Alfonso Golia si fa promotore dell’iniziativa e lancia un appello “a tutte le persone libere, le scuole, ai cittadini, alle associazioni, alle forze sociali e politiche della città per fermare la strage, per gridare il. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Marcia per la pace, la proposta dell'ex sindaco: "Portiamo il nostro sdegno nelle piazze"

San Valentino Torio: tutto pronto per la marcia della pace

Domani, San Valentino Torio si prepara a ospitare la Marcia della Pace, un'iniziativa significativa per promuovere l'unità e la solidarietà .

