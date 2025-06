Maracuda - Diventare grandi è una giungla una clip in italiano in esclusiva del film animato | di cosa parla?

Scopri in esclusiva una scena del film animato "Maracuda - Diventare grandi è una giungla", presentato a Cartoons on the Bay. Questa avventura ci porta in un mondo ricco di emozioni e sfide, riflettendo il viaggio di crescita che tutti affrontiamo. Con una trama avvincente e personaggi indimenticabili, il film promette di conquistare grandi e piccini. Non perdere l'occasione di vivere questa avventura al cinema dal 5 giugno!

Vi mostriamo in esclusiva una scena in italiano del film di animazione Maracuda - Diventare grandi è una giungla, presentato a Cartoons on the Bay. Vi spieghiamo cosa racconta e chi l'ha realizzato. Al cinema dal 5 giugno. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Maracuda - Diventare grandi è una giungla, una clip in italiano in esclusiva del film animato: di cosa parla?

Maracuda – Diventare grandi è una giungla: dal 5 giugno al cinema il nuovo film d’animazione per tutta la famiglia

Dal 5 giugno, prepara a tuffarti nell'avventura di "Maracuda – Diventare grandi è una giungla", il nuovo film d'animazione per tutta la famiglia.

Arriva il cartoon "Maracuda-Diventare grandi è una giungla"

Arriverà dal 5 giugno ...

Maracuda - Diventare grandi è una giungla

Scrive mymovies.it: La storia è ambientata in un'antica valle dominata dalla giungla selvaggia, dove la natura regna incontrastata e ogni passo può nascondere un pericolo.

Con l’anteprima di Maracuda Cartoons on the Bay va nella Preistoria

Si legge su ciakmagazine.it: Crescere è faticoso. Lo è oggi, nel mondo moderno, ma lo era anche milioni di anni fa durante l’Età della Pietra, l’epoca preistorica nella quale è ...