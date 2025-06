Manuela Nardon è il nuovo presidente dell’Afds provinciale di Udine

Manuela Nardon è la nuova presidente dell’AFDS provinciale di Udine, un cambio al vertice che segna una nuova era per l'associazione. Con oltre 51mila iscritti, l'AFDS rappresenta un'importante rete di solidarietà e supporto. In un contesto in cui il volontariato sta vivendo una rinascita, la leadership di Nardon potrebbe infondere nuova energia e idee fresche per affrontare le sfide future. Sarà interessante vedere come plasmerà il futuro del dono in provincia.

La nuova presidente dell’Afds provinciale di Udine è Manuela Nardon. È stata eletta oggi dall’assemblea che ha riunito nel polo universitario di via Tomadini i rappresentanti delle 193 sezioni e dei 51mila iscritti. Nardon, della sezione di Cussignacco, raccoglie il testimone da Roberto Flora che. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Manuela Nardon è il nuovo presidente dell’Afds provinciale di Udine

Cerca Video su questo argomento: Manuela Nardon Nuovo Presidente Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Manuela Nardon nuova presidente Afds della provincia di Udine; L’AFDS provinciale di Udine ha una nuova presidente: è Manuela Nardon; Accuse, proteste e sospensioni: bagarre tra i donatori di sangue friulani; Nuovo carcere di Udine, arrivano il polo culturale e le ‘love room’. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia