Manna lavora per l' attaccante| Viktor Gyokeres nel mirino

Il Napoli si prepara a un mercato scoppiettante, con Giovanni Manna a caccia del centravanti perfetto! Viktor Gyökeres è nel mirino, e le sue qualità potrebbero rivoluzionare l'attacco partenopeo. Con De Laurentiis che punta in alto e possibili partenze come quella di Raspadori, la tensione cresce: chi sarà il nuovo bomber che guiderà la squadra verso traguardi ambiziosi? Non perdere i prossimi sviluppi di questa intrigante operazione!

Il Direttore Sportivo Giovanni Manna è pienamente operativo per costruire il Napoli del futuro, e uno dei nodi cruciali è la scelta del nuovo centravanti da consegnare ad Antonio Conte. Il presidente De Laurentiis ha promesso un mercato ambizioso, e l'attacco è il reparto che vedrà sicuramente importanti novità. Le possibili partenze di Raspadori e Simeone, giocatori che hanno mercato e potrebbero portare risorse fresche nelle casse del club, rendono ancora più urgente l'individuazione del profilo giusto. Viktor Gyokeres Gyokeres nel mirino, ma l'ostacolo è la clausola. In cima alla lista dei desideri c'è sempre Viktor Gyokeres. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Manna lavora per l'attaccante| Viktor Gyokeres nel mirino

Cerca Video su questo argomento: Manna Lavora Attaccante Viktor Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

CdM - Nuovo attaccante Napoli, resta viva la pista che porta a Lucca!; CdM - Il Napoli frena per David e piomba su Gyokeres! Ecco considerato perfetto per il gioco di Conte; Gyokeres al Napoli? Affare non impossibile: cosa filtra sull’arrivo del bomber da oltre 50 gol. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

"L'attaccante che Manna vuole bloccare per l'estate". Il retroscena di mercato

msn.com scrive: Il Napoli aspetta e spera nell'assalto anticipato dei francesi a Osimhen, in tal caso Zirkzee diventerebbe molto più fattibile e sullo sfondo, ricordiamo, che c'è Bonny, che Manna vuole bloccare ...