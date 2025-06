Manifestazione Pro Gaza stasera ad Assisi | una veglia laica per femare il conflitto Fermiamo Israele in nome della Costituzione

Questa sera, Assisi si trasforma in un palcoscenico di speranza e solidarietà con una veglia laica per fermare il conflitto in Gaza. Il Comitato "Restiamo Umani" invita cittadini e associazioni a unirsi in un coro di voci che chiede pace e giustizia. In un momento storico in cui i diritti umani sono sempre più sotto attacco, questa manifestazione è un segnale forte: partecipa e fai sentire la tua voce!

Manifestazione Pro-Gaza stanotte ad Assisi in piazza del Comune dopo l'appello nazionale e la mobilitazione da parte del Comitato "Restiamo Umani", che raccoglie varie associazioni di Assisi, e che ha già organizzato una simile manifestazione l'11 novembre 2023, sempre in piazza del comune nella. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Manifestazione Pro Gaza stasera ad Assisi: una veglia laica per femare il conflitto. "Fermiamo Israele in nome della Costituzione"

Altre fonti ne stanno dando notizia

