Mamma morì per il morbo di Hodgkin | avevo 11 anni Che cosa c' è da sapere sulla malattia che ha ucciso la madre di Barbara D' Urso

Il morbo di Hodgkin è una forma di linfoma che, sebbene possa colpire i giovani, ha fatto passi da gigante nella cura grazie a diagnosi sempre più precoci. Barbara D'Urso, condividendo la sua storia personale, ci ricorda quanto sia cruciale la consapevolezza su queste malattie. L’aspetto positivo? Le terapie avanzate offrono nuove speranze. È tempo di parlare, informarsi e supportare chi affronta questa battaglia!

La conduttrice ne ha parlato in una recente intervista. Ecco che cos'è questa forma tumorale che tende a colpire in giovane età. Ma che, con una diagnosi tempestiva, oggi può essere curata.

Barbara D'Urso: "Quando morì mamma, al suo funerale, mi venne il ciclo per la prima volta. Nessuno mi aveva spiegato cosa fosse"

Barbara D'Urso non è solo la regina della televisione, ma anche una donna che ha vissuto momenti intensi e personali.

