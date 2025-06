Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani 2 giugno | le regioni a rischio

Domani, 2 giugno, mentre l'Italia celebra la sua Festa della Repubblica, il maltempo potrebbe rovinare i piani di molti. La Protezione Civile ha emesso un'allerta meteo gialla per temporali su diverse regioni del nord. In un periodo in cui gli eventi all'aperto richiamano l'attenzione, è interessante notare come la primavera possa riservare sorprese climatiche inattese. Preparati e pianifica!

Per la giornata di domani, festa del 2 giugno, il maltempo non mancherà sull'Italia, interessando il nord. La Protezione civile ha valutato per lunedì una nuova allerta meteo gialla per temporali su due regioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

