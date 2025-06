Malore sul sentiero per il rifugio Monte Torla escursionista in ospedale

Un escursionista ha accusato un malore sul sentiero per il rifugio Monte Torla, sottolineando l'importanza della preparazione in montagna. Il soccorso in elicottero del 118 è arrivato prontamente, ma questo episodio ci ricorda che la bellezza della natura può nascondere insidie. Con l'aumento delle escursioni post-pandemia, è cruciale essere sempre consapevoli dei propri limiti. La montagna è meravigliosa, ma va affrontata con rispetto e prudenza!

Si è sentito male sul sentiero per il rifugio Monte Torla e con l'elicottero del 118 è stato trasportato in ospedale. Soccorso ad alta quota per il 118 scaligero. Intorno alle 12.41 di oggi, 1 giugno, un escursionista ha avuto un malore sulla strada verso il rifugio Monte Torla, a Selva di.

