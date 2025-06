Malore mentre è in acqua al Masso delle Fanciulle in elisoccorso all’ospedale

Un giovane colto da malore mentre nuotava nel suggestivo Masso delle Fanciulle, icona di bellezza naturale. Questo episodio mette in luce l'importanza della sicurezza, anche nei luoghi più incantevoli. In un'estate segnata da un turismo sempre più avventuroso, è fondamentale prestare attenzione ai propri limiti. Fortunatamente, il tempestivo intervento dei vigili del fuoco e del 118 ha salvato la vita del ragazzo. Un promemoria per tutti noi: la natura è meravigliosa, ma va

POMARANCE – Colto da malore al Masso delle Fanciulle mentre è in acqua. I vigili del fuoco hanno soccorso un giovane poco prima delle 15 nella nota riserva naturale nel territorio del comune di Pomarance. La squadra ha raggiunto il luogo del sinistro e ha collaborato con il personale medico del 118. Per il soccorso, visto il luogo impervio e non raggiungibile con i mezzi è stato fatto sollevare l’elisoccorso Pegaso. Il ragazzo è stato condotto così per accertamenti all’ospedale di Grosseto. . 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

