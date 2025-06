Malore improvviso al volante morta Carla Minoretti dopo lo schianto contro un muro a Erba

Tragedia a Erba: un malore improvviso ha strappato la vita a Carla Minoretti, coinvolta in un drammatico schianto contro un muro. L’incidente, avvenuto nei pressi della chiesa parrocchiale di Crevenna, riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale e sull’importanza di controlli medici regolari. Un forte boato ha scosso la comunità , ricordandoci quanto sia fragile la vita. Quale sarà il futuro della mobilità in queste zone?

Un forte botto ha scosso la zona tra via Foscolo e via Monti, a Erba, nella mattina di giovedì 30 maggio. Erano circa le 10:30 quando, nei pressi della chiesa parrocchiale di Crevenna, è avvenuto un grave incidente stradale. I soccorsi sono stati allertati in codice rosso per un’auto finita. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Malore improvviso al volante, morta Carla Minoretti dopo lo schianto contro un muro a Erba

