Malore fatale in bici muore a 53 anni davanti alla moglie

Una giornata che doveva essere di svago si trasforma in tragedia a Castelnuovo Val di Cecina, dove un uomo di 53 anni è morto mentre pedalava con la moglie. Questo drammatico episodio riporta l'attenzione sulla salute e sull'importanza di ascoltare il proprio corpo, soprattutto in un'epoca in cui sempre più persone riscoprono il piacere della bicicletta. Non sottovalutiamo i segnali: la prevenzione può fare la differenza.

Castelnuovo Val di Cecina (Pisa), 1 giugno 2025 - Si sente male e muore. Dramma in strada a Castelnuovo Val di Cecina. È successo intorno alle 13. La vittima è un uomo di 53 anni. In base alle prime informazioni ricevute dal 118, l'uomo era in bici insieme alla moglie. All'improvviso avrebbe accusato un malore e si è accasciato a terra. La moglie ha immediatamente lanciato l'allarme al 112. Sul posto sono intervenuti il prima possibile i soccorritori del 118. È stato attivato anche l'elisoccorso Pegaso vista la gravità della situazione. Tuttavia, nonostante i tentativi dei soccorritori intervenuti, per l'uomo non c'era già più nulla da fare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Malore fatale in bici, muore a 53 anni davanti alla moglie

Tragico scontro tra una bici e uno scooter a Pesaro, muore Maurizio Gili: 17enne ferita e sotto choc

Un tragico scontro tra una bici e uno scooter a Pesaro ha causato la morte di Maurizio Gili, 17 anni, gravemente ferito e sotto choc.

