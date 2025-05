Malore a bordo del treno regionale salvata dall’infermiere fuori servizio

Un gesto di eroismo quotidiano che rispecchia un trend sempre più in voga: il valore della solidarietà. Salvatore Castagna, infermiere in procinto di andare in pensione, ha dimostrato che la professionalità non ha scadenza. La sua prontezza nel soccorrere una passeggera colta da malore a bordo di un treno è un richiamo all'importanza di mettersi al servizio degli altri, proprio quando meno te lo aspetti. Un esempio che fa bene al cuore!

Castelfiorentino (Firenze), 1 giugno 2025 – Al posto giusto, nel momento giusto per compiere un gesto che ha cambiato la vita di chi l’ha ricevuto. “Ho fatto solo il mio dovere.”, minimizza Salvatore Castagna. L’infermiere dell’Asl Toscana centro – impiegato al Santa Verdiana di Castelfiorentino – a un passo dalla pensione ieri si è rivelato decisivo nel salvataggio di una 35enne che si è sentita male sul treno regionale Siena-Firenze. “Alle 14 ero in stazione a Castelfiorentino proprio per prendere il 18224 e andare a trovare mia figlia – racconta il professionista di San Gimignano –. Appena salito a bordo ho sentito gridare e chiedere aiuto dal vagone accanto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Malore a bordo del treno regionale, salvata dall’infermiere fuori servizio

