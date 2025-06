Makari 3 streaming e diretta tv | dove vedere la prima puntata replica

Stasera, il mistero e l'incanto di Makari 3 tornano su Rai 1 alle 21:30! Non perdere la prima puntata in replica: seguire le avventure di Saverio Lamanna, il "sbirro di penna", promette emozioni indimenticabili. Con l'Italia che riscopre il gusto per le storie autentiche e locali, questa serie si colloca al centro di un trend che celebra la nostra cultura. Preparati a vivere un viaggio tra intriganti casi e paesaggi mozzafiato!

. Stasera, domenica 1 giugno 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda in replica la prima puntata Makari 3, la terza stagione della serie tv diretta da Monica Vullo e Riccardo Mosca con Claudio Gioè. Saverio Lamanna, lo “sbirro di penna”, insieme all’amata Suleima e al formidabile Piccionello, in questa terza stagione dovrĂ affrontare quattro nuovi casi di omicidio che hanno al centro la terribile faida fra due sue ex fidanzate (ne “Il fatto viene dopo”); un mistero che affonda le radici nella tragica storia di Gibellina (“La cittĂ perfetta”); un antico amore di MarilĂą che viene ucciso nel corso di un festival letterario (“Tutti i libri del mondo”); un presunto incidente all’interno di un bellissimo centro termale (“La segreta alchimia”). 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Makari 3 streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata (replica)

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Makari 3 - La cittĂ perfetta; Rai 1 riavvia MĂ kari 3: Claudio Gioè travolto da due ex fidanzate e un omicidio; Stasera in tv (1 giugno): Enrico Papi spaventa Ranucci, Elisabetta Gregoraci cambia giorno per salvarsi; Makari (in replica) sulla Rai: 5 curiositĂ che non sai sulla fiction. 🔗Ne parlano su altre fonti

Makari, la nuova stagione slitta all’estate: da stasera su Rai 1 tornano le repliche della terza in prima serata

Riporta msn.com: Il ritorno di Makari 4, inizialmente previsto tra i titoli di punta della primavera televisiva Rai, è stato ufficialmente posticipato all’estate. Ma per tutti gli appassionati ...

Rai 1 riavvia Màkari 3: Claudio Gioè travolto da due ex fidanzate e un omicidio

Scrive libero.it: La serie con Claudio Gioè riparte stasera (domenica 1 giugno) in replica su Rai 1, mentre i fan attendono con ansia la quarta stagione: ecco le anticipazioni.

Makari 3: quando vanno in onda le repliche su Rai 1

Secondo ciakgeneration.it: Scopri quando vanno in onda le repliche di Makari 3 su Rai 1: date, orari e come rivedere la fiction con Claudio Gioè anche in streaming.