Preparati per una serata all’insegna del mistero e della bellezza siciliana! Questa domenica, alle 21:30 su Rai 1, torna in replica la prima puntata di "Makari 3". La serie, che ha conquistato il cuore del pubblico, è un perfetto mix di noir e cultura locale. Scopri come Saverio Lamanna affronta nuove sfide nella sua amata terra: un viaggio che non solo intrattiene, ma celebra l'arte narrativa della nostra Italia. Non perdertelo!

. Questa sera, domenica 1 giugno 2025, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda in replica la prima puntata di Makari 3, la terza stagione della serie tv diretta da Monica Vullo e Riccardo Mosca con Claudio Gioè nei panni di Saverio Lamanna. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Il protagonista mantiene l’idea di abbandonare la scrittura di romanzi gialli, decidendo di cambiare completamente interesse per perseguire una vita più serena e tranquilla. A non essere felice della decisione è Suleima, anche se Saverio deciderà subito di compiere un passo falso, interessandosi a un caso di cronaca che ha colpito il paese. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Makari 3: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata (replica)

