Mai successo in 40 anni ma non posso compromettere la guarigione | Francesco Renga costretto ad annullare le prime date del tour ecco come sta

Francesco Renga, icona della musica italiana, si ferma per la prima volta in 40 anni. Un annullamento dovuto a una laringite virale che lo costringe a rinunciare alle prime date del suo attesissimo tour in Sicilia. Questo momento segna un cambio di rotta non solo per il cantante, ma anche per un'intera generazione di artisti, sottolineando l'importanza della salute nel mondo dello spettacolo. Curiosi di sapere come affronterĂ questa sfida?

Uno stop forzato che pesa come un macigno, soprattutto quando accade per la prima volta dopo quarant’anni di carriera. Francesco Renga ha annunciato l’annullamento delle prime due date del suo nuovo tour, previste in Sicilia, a causa di una laringite virale che lo costringe al riposo assoluto. Lo ha comunicato venerdì 30 maggio, attraverso una Instagram story in cui si mostra visibilmente dispiaciuto: “Non mi è mai capitato in quarant’anni di concerti e tournĂ©e”, esordisce il cantautore bresciano, che oggi vive ai piedi del monte Maddalena, a Brescia. “Per la prima volta mi trovo costretto ad annullare le prime due date siciliane”, spiega, parlando direttamente ai fan. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Mai successo in 40 anni, ma non posso compromettere la guarigione”: Francesco Renga costretto ad annullare le prime date del tour, ecco come sta

