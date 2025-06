Mai sentito parlare di EV? Scopriamo cos' è e perché è importante

Hai mai sentito parlare di EV? È il concetto chiave che unisce matematica, psicologia ed economia, proprio come nel poker. Investire in noi stessi e nelle nostre capacità è fondamentale, ma è altrettanto cruciale saper calcolare il valore atteso delle nostre azioni al tavolo. Scoprire come questo principio possa trasformare il tuo approccio al gioco può rivelarsi un vero game changer. Pronto a svelare il potenziale dell'EV?

Matematica, psicologia ma anche tanto in comune con l'economia. Il poker, se ci pensiamo bene, è sinonimo di investimento. Puntiamo su noi stessi e le nostre capacità quando ci iscriviamo ad un torneo. Al contempo giochiamo tanti piatti, investendo chips e ragionando sul ritorno economico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mai sentito parlare di EV? Scopriamo cos'è e perché è importante

