In un’Europa in difficoltà, dove la Germania si prepara a sussidiare l’industria, la Cina riapre i mercati delle materie prime. Mentre il settore dell’acciaio è sull'orlo di un disastro, si intensificano le tensioni in Spagna. È un momento cruciale: gli sviluppi dei mercati futures di Shanghai potrebbero rivoluzionare le dinamiche economiche globali. Scopri le implicazioni di queste manovre per il futuro dell’industria europea!

La Germania vuole sussidiare l’industria. Acciaio, Europa vicina al disastro. Blackout spagnolo, ancora mistero ma volano gli stracci. Lo Shanghai Exchange apre i mercati futures. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Mai dire Blackout | Materie prime, la Cina apre i mercati

