Maggiolata ultimo sprint di festa Il programma della grande chiusura

La Maggiolata Lucignanese si avvia verso un epilogo esplosivo! Con i suoi carri fioriti che colorano il centro storico, oggi e domani gli abitanti e i turisti vivranno un'esperienza immersiva nella tradizione. L’ultimo sprint di festa non è solo un evento, ma un richiamo all’importanza delle celebrazioni locali in un mondo sempre più virtuale. Non perdere l’occasione di vivere la magia di Lucignano!

LUCIGNANO Ultime due intense giornate per la 86esima Maggiolata Lucignanese che si prepara alla maratona finale. Oggi doppio appuntamento per i carri fioriti per dare bella mostra di sé lungo il percorso del centro storico lucignanese. Il primo momento di festa è in programma alle 16,15. Poi si replica in notturna dalle 21,30. I rioni della cittadina della Valdichiana sono stati chiamati quest'anno ad interpretare il tema " Oriente: miti e tradizioni". I rioni hanno interpretato il tema con grande creatività: Porta Murata ha presentato "Il drago: tra sogno e leggenda", Via dell'Amore "Le tre dottrine", Porta San Giovanni: "Oltre la notte, il mondo di Chang'è.

