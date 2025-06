Magenta i docenti del liceo contro i bersaglieri | Non li vogliamo a scuola

A Magenta, la controversia infiamma il dibattito sui valori educativi e civili. I docenti del liceo Bramante si oppongono alla presenza dei bersaglieri, accusandoli di non rappresentare i principi che vorrebbero trasmettere agli studenti. Tuttavia, Sergio, ex bersagliere e insegnante in pensione, sottolinea l'importanza di una memoria storica condivisa. La polemica non è solo locale; riflette un trend più ampio sulla civiltà e l'identità nazionale nelle scuole. Una sf

A Magenta esplode la polemica per la lettera di alcuni docenti del liceo Bramante che chiedono di escludere i bersaglieri dalle attivitĂ scolastiche, perchĂ© non condividono i loro valori. La presidenza della scuola e il sindaco prendono le distanze dalla posizione critica. Sergio, ex bersagliere e insegnante in pensione, difende invece il ruolo dell’arma, sottolineando come da anni i bersaglieri insieme agli alpini contribuiscano a educare i ragazzi su temi quali libertĂ , democrazia e patria. Il dibattito arriva a pochi giorni dall’anniversario della battaglia di Magenta, riaccendendo le tensioni sul tema. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Magenta, i docenti del liceo contro i bersaglieri: "Non li vogliamo a scuola"

La protesta dei docenti di un liceo di Magenta: "Il ministero vuole i bersaglieri nelle scuole, diciamo no" - I docenti del liceo Bramante di Magenta si oppongono all'ingresso delle forze militari nelle scuole, manifestando con fermezza il loro no al protocollo tra il Ministero dell'Istruzione e l'Associazione Nazionale Bersaglieri.

