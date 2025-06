Mafia nigeriana dopo la Cassazione | Già nel 2016 il Pd indicava il rischio

La recente decisione della Cassazione sulla mafia nigeriana segna un punto cruciale nella lotta alla criminalità. Già nel 2016 il PD avvertiva del pericolo, ma oggi la realtà è innegabile: Ferrara e altre città italiane devono affrontare un fenomeno in crescita. Questa situazione ci ricorda quanto sia fondamentale rimanere all'erta e combattere ogni forma di illegalità che minaccia la nostra società. La vigilanza è l'arma più potente contro l'ombra del crimine.

"Ora che la Cassazione ha posto il giudicato sulla condanna, facendola diventare definitiva, l’ascesa della mafia nigeriana a Ferrara, come in altre città italiane, ci insegna a essere sempre vigili verso le nuove forme di sodalizi criminali che vanno formandosi dove prospera il mercato della droga, l’illegalità e la clandestinità". È la presa di posizione che arriva dal consigliere del Pd Enrico Segala. Un commento che si inserisce nel contesto più ampio del dibattito creato a seguito della sentenza definitiva che ha certificato l’attività dell’associazione criminale nella nostra città negli anni scorsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Mafia nigeriana, dopo la Cassazione: "Già nel 2016 il Pd indicava il rischio"

