Madre e figlia di 7 anni investite sul lungomare di Maiori | entrambe portate in ospedale

Una giornata di sole sul lungomare di Maiori si è trasformata in un incubo. Una madre e sua figlia di soli 7 anni sono state investite da uno scooter, richiamando l'attenzione su un tema cruciale: la sicurezza stradale nelle zone turistiche. Fortunatamente, entrambe non sono in pericolo di vita, ma l'incidente riporta alla luce la necessità di maggiori controlli e rispetto delle norme. È tempo di proteggere chi vive e ama il mare!

Madre e figlia di 52 e 7 anni sono state travolte da uno scooter sul lungomare di Maiori: in ospedale per lesioni multiple, ma non sarebbero in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

