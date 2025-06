Madre 75enne trova il figlio a sniffare coca e lo prende a bastonate | denunciata

Un episodio drammatico che mette in luce il crescente fenomeno della dipendenza da sostanze tra i giovani. Una madre di 75 anni, trovando il figlio intento a sniffare cocaina, ha reagito con una violenza inaspettata. Questo fatto non è solo una questione familiare, ma un riflesso di una società in cui la lotta contro le droghe è più urgente che mai. Come possiamo affrontare insieme questo problema?

Un’anziana donna, 75enne, ha colpito il figlio alla schiena con il manico di una scopa dopo averlo preso a schiaffi e pugni. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Cesena, madre scopre il figlio fare uso di cocaina e lo prende a bastonate: 54enne finisce in ospedale

Il figlio sniffa cocaina e la madre lo prende a schiaffi, pugni e bastonate: 54enne in ospedale

