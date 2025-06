Madame | “Basta intasare l’arte di mer*a Meglio dimenticata perché non pubblico che perché scarsa”

Madame, con le sue parole incisive su Instagram, lancia un appello a tutti gli artisti: la musica non deve essere solo un affare. In un’epoca in cui i numeri sembrano contare più della qualità, la sua critica risuona forte. Un invito a tornare all’essenza dell’arte: ispirazione e autenticità. È tempo di riflettere su cosa significhi davvero creare, oltre il profitto. La vera musica merita di essere ascoltata, non ignorata.

Madame ha postato alcune storie su Instagram, criticando chi fa musica solo per soldi e non per ispirazione e scrive: "Meglio dimenticata perché non pubblico piuttosto cheperché sono scarsa". 🔗 Leggi su Fanpage.it