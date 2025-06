Macron da Meloni Italia-Francia tra reset e preoccupazione per la ‘variabile’ Trump

Il primo incontro bilaterale tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron segna un momento cruciale nelle relazioni tra Italia e Francia. In un contesto internazionale incerto, la paura di un disimpegno di Trump, soprattutto sulla questione ucraina, ha accelerato questa collaborazione. Sarà interessante vedere se questo “reset” porterà a nuove sinergie europee o se rimarrà solo una reazione al caos geopolitico. Un inizio promettente o una semplice mossa strategica?

(Adnkronos) – Sarebbe anche la preoccupazione comune per il possibile disimpegno di Donald Trump da alcuni dossier, a cominciare da quello ucraino, ad aver fatto scattare "la molla" che ha spinto Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron a decidere finalmente di incontrarsi per il loro primo bilaterale ufficiale. Lo raccontano all'Adnkronos fonti vicine al dossier, dopo . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Macron da Meloni, Italia-Francia tra reset e preoccupazione per la ‘variabile’ Trump

Macron da Meloni, Italia-Francia tra reset e preoccupazione per la 'variabile' Trump

