Maceratese | Possanzini guida la squadra in Serie D puntando su tecnica e fisicità

La Maceratese si prepara a scrivere un nuovo capitolo nella sua storia, con Matteo Possanzini al timone in Serie D. Dopo aver conquistato l’Eccellenza, la squadra punta su un mix di tecnica e fisicità, rispecchiando un trend crescente nel calcio italiano dove le squadre cercano di dare spazio a talenti locali. La sinergia tra il dg Serangeli e il diesse De Cesare promette scelte strategiche condivise, dando solidità a un progetto ambizioso. Sarà un viaggio emozionante!

"Ripartiamo da chi lo scorso anno ha attuato un programma cominciando da zero: ora il dg Serangeli e il diesse De Cesare si occupano della squadra per la D facendo scelte che sono condivise". Matteo Possanzini è stato confermato alla guida della Maceratese dopo avere centrato la promozione vincendo il campionato di Eccellenza. "Inoltre – aggiunge – servirà anche una struttura più solida, con figure che possano essere d’aiuto ai giocatori perché possano svolgere il lavoro nel migliore dei modi". Possanzini, sul piano tecnico da cosa si riparte? "Vogliamo mantenere l’identità di squadra e la stessa idea in una categoria in cui serviranno più tecnica e fisicità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Maceratese: Possanzini guida la squadra in Serie D puntando su tecnica e fisicità

