Macchia mediterranea in fiamme | intervengono i vigili del fuoco

A San Mango Piemonte, la macchia mediterranea è andata in fiamme, un triste riflesso di un'estate segnata da incendi rovinosi. I vigili del fuoco, instancabili, hanno domato le fiamme, ma i danni alla vegetazione sono ingenti. Questo episodio ci ricorda l'importanza della salvaguardia ambientale e dell'uso responsabile del territorio, a fronte di un cambiamento climatico sempre più evidente. È tempo di agire, il nostro patrimonio naturale è in pericolo!

Ancora un incendio questa volta a San Mango Piemonte. Ad andare in fiamme centinaia di metri quadri di macchia mediterranea e arbusti. I vigili del fuoco della sede centrale di Salerno, ieri sera, sono riusciti a tamponare la situazione. Ingenti i danni alla vegetazione.

