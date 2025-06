M O Mattarella | inaccettabile rifiuto diritto umanitario a Gaza

Il Presidente Mattarella lancia un appello potente: “Inaccettabile il rifiuto del diritto umanitario a Gaza”. In un momento in cui la comunità internazionale è chiamata a riflettere sulla crisi umanitaria che coinvolge milioni di persone, le sue parole risuonano come un monito. La richiesta di un cessate il fuoco non è solo una questione di giustizia, ma un’urgenza morale che richiama l’attenzione globale su un tema caldo e attuale.

Roma, 1 giu. (askanews) – “È inaccettabile il rifiuto di applicare le norme del diritto umanitario nei confronti dei cittadini di Gaza. Si impone, subito, il cessate il fuoco”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel discorso al corpo diplomatico e alle più alte cariche istituzionali in occasione della cerimonia della festa della Repubblica. “In qualunque caso, è indispensabile, che l’esercito israeliano renda accessibili i territori della Striscia all’azione degli organismi internazionali, rendendo possibile la ripresa di piena assistenza umanitaria alle persone – ha aggiunto il capo dello Stato -. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

