Lutto per Rihanna | è morto il padre Ronald Fenty

Rihanna vive un momento di profondo lutto: è scomparso suo padre, Ronald Fenty, a soli 70 anni. Questo triste evento mette in luce quanto la vita possa cambiare rapidamente, anche per le icone del pop. La perdita si fa sentire non solo nella sua famiglia, ma in tutti coloro che seguono la sua carriera. È un promemoria dell'importanza dei legami familiari, anche quando si è sotto i riflettori.

Lutto per la popstar Rihanna. Suo padre Ronald Fenty è morto a Los Angeles, all'età di 70 anni dopo una breve malattia. La notizia è stata confermata da fonti vicine alla famiglia, riportate dal sito statunitense Tmz. Nella giornata di mercoledì scorso, il fratello della cantante, Rajad Fenty, è. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Lutto per Rihanna: è morto il padre Ronald Fenty

Lutto Per Rihanna: Scomparso il Padre Ronald Fenty a 70 Anni

Rihanna piange la scomparsa del padre, Ronald Fenty, a soli 70 anni.

