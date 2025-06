L’uomo di Mosca sta per prendersi la Libia

La situazione in Libia si complica ulteriormente, con Kalifa Haftar che avanza verso Tripoli, sostenuto dalla Russia. Questo scenario non è solo un episodio locale, ma riflette una crescente tensione geopolitica globale, dove le alleanze si ridefiniscono e il potere cambia faccia. Un elemento interessante? La candidatura del figlio Saddam, simbolo di un regime che si affida alla violenza e al controllo. Riuscirà la comunità internazionale a trovare una soluzione?

Il signore della Cirenaica Kalifa Haftar, che dalla Russia riceve soldi e ordini, marcia col suo esercito verso Tripoli, aiutato dal figlio Saddam, sotto accusa per traffico di droga e torture sui migranti. Il governo di Abdul-Hamid Dbeibah, spalleggiato dall’Onu, è agli sgoccioli.. Il primogenito del Feldmaresciallo: «Sono pronto a candidarmi come presidente».. Lo speciale contiene due articoli. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - L’uomo di Mosca sta per prendersi la Libia

Cerca Video su questo argomento: Uomo Mosca Sta Prendersi Cerca Video Caricamento del Video...

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Totti: «Vado a Mosca come uomo di sport, non sono un politico né un diplomatico». E rifiuta il Tapiro d'oro

Segnala msn.com: «Il mio viaggio di lavoro a Mosca, da giorni, suscita infinite polemiche. Ma io non sono un politico né un diplomatico, sono un uomo di sport ... «L’imperatore sta andando alla terza Roma».

Totti: "Vado a Mosca in quanto uomo di sport". E rifiuta il Tapiro d'Oro

Secondo msn.com: «Il mio viaggio di lavoro a Mosca, da giorni, suscita infinite polemiche. Ma io non sono un politico né un diplomatico, sono un uomo di sport ... «L'imperatore sta andando alla terza Roma».

Mosca, uomo sbranato da una pantera allo zoo

Scrive ilmessaggero.it: Una pantera ha sbranato un uomo in uno zoo privato nel distretto di Istra a ovest di Mosca. Lo ha fatto sapere un portavoce della polizia. Il Comitato Investigativo russo ha detto che è stata ...