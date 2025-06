L’Unione Europea è il cancro dell’Occidente

L'idea di un uomo del futuro con radici miste è al centro di un dibattito sempre più attuale sulla diversità culturale e l'integrazione. Mentre alcuni vedono nell'unione dei popoli una minaccia, altri la considerano una grande opportunità per arricchire il nostro patrimonio umano. È questo il momento di riflettere su come le differenze possano unirci anziché dividerci. La vera forza dell'Occidente risiede nella sua capacità di adattarsi e innovare.

L'uomo del futuro, diceva Kalergi, sarà di sangue misto. La razza futura eurasiatica-negroide, estremamente simile agli antichi egiziani, sostituirà la molteplicità dei popoli.

“Le forze militari Ue non sono adatte alle crisi future”. L’avvertimento del presidente uscente del Comitato militare dell’Unione europea

Roma, 16 maggio 2025 – In un allarmante avvertimento, Robert Brieger, presidente uscente del Comitato militare dell'Unione europea, ha dichiarato che le attuali forze militari europee non sono adeguate a fronteggiare le crisi future.

