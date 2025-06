L’unico pokémon imbattuto di ash non è pikachu

Nel mondo dei Pokémon, dove le battaglie infuocate e le amicizie inseparabili regnano sovrane, emerge una curiosità affascinante: l'unico Pokémon imbattuto di Ash è Primeape, non Pikachu. Questo fatto sorprendente ci invita a riflettere sulla strategia e sull'importanza dei legami tra allenatore e Pokémon. Scoprirete come Primeape abbia saputo brillare in un universo dove il successo si misura in vittorie e sconfitte! Un dettaglio che stravolge le aspettative!