Lunedì 2 giugno | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno

Il 2 giugno, un giorno ricco di significato: non solo celebriamo Sant’Erasmo, patrono di chi solca i mari, ma entriamo nel cuore dell'estate! Con la luna gibbosa crescente che ci accompagna, è il momento perfetto per piantare nuovi sogni e progetti. Ricorda il proverbio "Giugno la falce in pugno": raccogli quello che hai seminato! Fai spazio a nuove avventure e lasciati ispirare dalla natura che si risveglia.

Il 2 giugno è il 153° giorno dell’anno, 22ª settimana. Alla fine dell’anno mancano 211 giorni. Proverbio del giorno: Giugno la falce in pugno Fase lunare: Gibbosa crescente Santo del giorno: Sant’Erasmo, vescovo e martire, protettore dei naviganti e dei pescatori Etimologia: Erasmo, dal. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Lunedì 2 giugno | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno

Leggi anche Sardegna: approvato il calendario scolastico 2025/2026. Si comincia il 15 settembre. Ultimo giorno di scuola l’8 giugno - La Giunta regionale della Sardegna ha approvato il calendario scolastico per l'anno 2025-2026. Le lezioni per le scuole dell'obbligo inizieranno il 15 settembre 2025 e termineranno l'8 giugno 2026, mentre le scuole dell'infanzia continueranno le attività fino al 30 giugno.

Cosa riportano altre fonti

Oroscopo Paolo Fox domani, lunedì 2 giugno 2025 da Ariete a Cancro: Toro, giornata di riflessione con un po' di pressione; Oroscopo lunedì 2 giugno 2025; OROSCOPO: scopri cosa ti riservano le stelle da lunedì 2 giugno a domenica 8 giugno; Museo della Città e Museo Mediceo, lunedì 2 giugno apertura straordinaria. 🔗Cosa riportano altre fonti