Lune di Teatro | sul lago di Garda la XXIV edizione

Sotto il cielo stellato del Lago di Garda, torna "Lune di Teatro", un appuntamento che trasforma l'estate in un'esperienza magica. La XXIV edizione si snoda tra 17 spettacoli avvincenti, dal 2 giugno al 31 luglio, tutti a ingresso libero. Un'opportunità imperdibile per vivere la cultura all'aperto, mentre la luna illumina le performance. Scopri come il teatro possa unire comunità e turisti, regalando emozioni indimenticabili. Non perdere la chance di essere parte

Lune di Teatro, sul lago di Garda la XXIV edizione. Appuntamento ormai cult dell'estate, organizzato e promosso come sempre da Viandanze, la rassegna si staglia quest'anno in 17 appuntamenti, dal 2 giugno al 31 luglio, tutti a ingresso libero e al calar del sole (al sorgere della luna): nel 2024. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Lune di Teatro: sul lago di Garda la XXIV edizione

Cerca Video su questo argomento: Lune Teatro Lago Garda Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Garda, dal 2 giugno al 31 luglio c’è Lune di Teatro 2025. 🔗Cosa riportano altre fonti

Lune di Teatro: Estate di Spettacoli sul Lago di Garda

Segnala gardanotizie.it: La rassegna Lune di Teatro torna a illuminare le rive del Lago di Garda con una serie di spettacoli estivi che promettono di affascinare residenti e turisti. Organizzata da Viandanze Culture e ...

Lune di Teatro: presentata l'edizione 2019 a Desenzano del Garda

primabrescia.it scrive: Lune di Teatro, l'edizione 2019 è stata presentata questa mattina (lunedì 17 giugno) nella Sala dell'Orologio a Desenzano del Garda. Il primo appuntamento è per venerdì 21 giugno con «Le stagioni in ...

III edizione GARDA FESTIVAL Lake Garda International Music and Dance Festival

Riporta liquidarte.it: Torna la rassegna ideata dal Fondo Piccinni, patrocinata dalla Regione del Veneto, che celebra la grande musica, la danza, il teatro e il cinema tra i suggestivi scenari del Lago di Garda, accogliendo ...