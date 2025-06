L' ultimo gol di Nicola l' abbraccio strappalacrime di Carpino al piccolo campione che ora gioca tra le stelle

Oggi il mondo del calcio piange Nicola, un giovane talento la cui carriera è stata spezzata troppo presto. L'abbraccio strappalacrime di Carpino, suo allenatore, ci ricorda l'importanza di coltivare i sogni e di sostenere i nostri ragazzi. In un'epoca in cui il talento si scatena sui social, la storia di Nicola ci invita a riflettere sull'autenticità e sul legame umano che lo sport sa creare. Un messaggio potente: i veri campioni vivono nei cuori di chi li

"Aveva 11 anni, un sorriso più forte del rumore. e un cuore da campione. Ciao Nicola, ora giochi tra le stelle". Così l'Asd Gargano Academy, nel pomeriggio di oggi, domenica 1° giugno, ha salutato per l'ultima vola il piccolo Nicola, giovane talento del calcio locale, presso il campo sportivo di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - L'ultimo gol di Nicola, l'abbraccio strappalacrime di Carpino al piccolo campione che ora gioca tra le stelle

