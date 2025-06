Luis Enrique stupito dall’Inter | “Complimenti per quello che han fatto dopo la finale Una lezione”

Luis Enrique, dopo la vittoria del PSG sull'Inter, ha elogiato i nerazzurri, definendo il loro atteggiamento post-finale una vera lezione di sportività. In un calcio spesso caratterizzato da polemiche, queste parole risaltano, riflettendo un trend crescente verso il fair play. Riconoscere il valore dell’avversario è fondamentale per elevare il livello del gioco. Scopri perché questo spirito potrebbe segnare una nuova era nel mondo del calcio!

Luis Enrique dopo il trionfo del PSG contro l'Inter ha speso bellissime parole per i nerazzurri, protagonisti di un comportamento impeccabile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Luis Enrique concede una settimana in sette stalwarts di Parigi Saint-Germain

Luis Enrique ha deciso di concedere una settimana di riposo a sette dei suoi principali giocatori del Paris Saint-Germain, in vista della finale di Champions League.

Luis Enrique stupito dall’Inter: “Complimenti per quello che han fatto dopo la finale. Una lezione”

PSG-Inter, Luis Enrique da brividi: il gesto che spiazza tutti

Luis Enrique a sorpresa: "L'esempio più bello della finale di Champions ci è arrivato dai calciatori dell'Inter"

