Luis Enrique ricorda la figlia scomparsa le lacrime di Federica Masolin in diretta

Un momento di grande emozione ha attraversato il piccolo schermo: Luis Enrique, con il cuore aperto, ha ricordato la figlia Xana, scomparsa prematuramente. La commozione di Federica Masolin, in dolce attesa, ha amplificato questo messaggio di fragilità e resilienza. In un'epoca dove le storie di vita si intrecciano con il calcio, questi attimi ci invitano a riflettere su ciò che conta davvero: l’amore e la memoria.

La giornalista di Sky, incinta di una bambina, non è riuscita a trattenere le lacrime quando l'allenatore del Psg ha parlato di Xana, scomparsa a 9 anni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Luis Enrique ricorda la figlia scomparsa, le lacrime di Federica Masolin in diretta

Cerca Video su questo argomento: Luis Enrique Ricorda Figlia Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Il perché della maglietta di Luis Enrique e il ricordo della figlia Xana; Emozione Luis Enrique: rivince la Champions nel ricordo della figlia Xana. È sempre con me; Luis Enrique e la maglia speciale per la figlia Xana: momento da brividi in campo; Luis Enrique e quella Champions vinta dieci anni fa con la piccola Xana che festeggiava in campo. 🔗Cosa riportano altre fonti

Federica Masolin in lacrime in tv quando Luis Enrique ricorda la figlia: l'intervento di Cambiasso

Secondo msn.com: Le parole di Luis Enrique nel ricordare la figlia Xana, scomparsa di tumore a soli 9 anni, hanno commosso tutti. A Sky il tecnico del Psg campione d'Europa dice: "Non è più fisicamente con noi, ma è a ...

Luis Enrique e l’omaggio alla figlia Xana dopo la vittoria della Champions: “È sempre con me”

Si legge su dire.it: Durante la premiazione l'allenatore del Psg ripete simbolicamente il gesto fatto 10 anni fa in campo con la figlia Xana, scomparsa nel 2019 ...

Luis Enrique, la coreografia da brividi dei tifosi del Psg per l'omaggio alla figlia Xana

Scrive msn.com: La seconda Champions League della carriera da allenatore, sempre contro una squadra italiana. Dieci anni fa a cadere era stata la Juventus, battuta ...