Luis Enrique ricorda la figlia Federica Masolin non trattiene l’emozione e scoppia a piangere

L'emozione ha colpito duro durante l'intervista tra Luis Enrique e Federica Masolin. La conduttrice di Sky, in dolce attesa, ha trovato conforto nei ricordi del tecnico del PSG, che ha toccato il cuore di tutti con la sua vulnerabilità. In un'epoca in cui le emozioni autentiche sembrano rare, questo momento ci ricorda l'importanza dei legami familiari e della condivisione. Non perdere l'opportunità di vivere la bellezza dell'emozione!

La conduttrice di Sky, incinta di una bambina che nascerà tra tre mesi, si è commossa ascoltando il ricordo del tecnico del Psg. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Luis Enrique ricorda la figlia, Federica Masolin non trattiene l’emozione e scoppia a piangere

Luis Enrique ricorda la figlia morta a 9 anni, Federica Masolin in lacrime in diretta

Secondo msn.com: Anche le conduttrici piangono. Lacrime di emozione e di dolore. Gli occhi lucidi e la voce strozzata di Federica Masolin, allo stadio di Monaco con il gruppo di talent di Sky per raccontare il post pa ...

Luis Enrique ricorda la figlia, Federica Masolin non trattiene l’emozione e scoppia a piangere

Segnala golssip.it: La conduttrice di Sky, incinta di una bambina che nascerà tra tre mesi, si è commossa ascoltando il ricordo del tecnico del Psg ...

Federica Masolin in lacrime in tv quando Luis Enrique ricorda la figlia: l'intervento di Cambiasso

Scrive msn.com: Le parole di Luis Enrique nel ricordare la figlia Xana, scomparsa di tumore a soli 9 anni, hanno commosso tutti. A Sky il tecnico del Psg campione d'Europa dice: "Non è più fisicamente con noi, ma è a ...