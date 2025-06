Luis Enrique padrone della Champions | il rimpianto dei tifosi della Roma

Luis Enrique si è preso la scena, regalando al PSG una vittoria storica in Champions League con un clamoroso 5-0 sull'Inter. Un trionfo che riaccende il rimpianto dei tifosi della Roma, che ricordano l'era del tecnico spagnolo, ora padrone assoluto dell'Europa. Mentre il calcio italiano cerca di rialzarsi, il successo di Enrique dimostra come la strategia e il talento possano sovvertire ogni pronostico. Chi sarà il prossimo a seguirne le orme?

Il giorno dopo la finale di Champions League si ha ancora negli occhi l'impressionante prestazione del PSG, che ha rifilato un clamoroso 5-0 all'Inter, punteggio più largo nella storia di un ultimo atto della competizione. Se i nerazzurri non hanno mai dato la sensazione di essere entrati in questo match, grande merito va dato ai parigini e soprattutto a Luis Enrique, che ha costruito una squadra compatta e bella da vedere, che settimana dopo settimana ha assimilato sempre meglio i pensieri e la filosofia di gioco del proprio allenatore. Pur con le difficoltà avute nella prima parte di stagione, Luis Enrique ha lavorato passo dopo passo convinto delle proprie idee, trasformando in realtà la frase "Sarà un PSG più forte senza Mbappe".

PSG, Luis Enrique: “Dopo Mbappé cercato un percorso diverso. Togliere pressione era la mia preoccupazione” | Champions League

Luis Enrique, nuovo timoniere del PSG, punta a ridisegnare la squadra dopo l'era Mbappé. La sua priorità? Togliere pressione ai giocatori, creando un ambiente sereno per puntare alla Champions League.

Contro l’Inter il capolavoro di Luis Enrique, hombre vertical implacabile e visionario

Riporta ilfattoquotidiano.it: Il carattere spigoloso, la tappa difficile di Roma, il dolore disumano per la figlia: ritratto del tecnico del Psg, alla seconda tripletta da tecnico ...

Chi è Luis Enrique, l'uomo dei triplete nuovo eroe della Champions

Scrive informazione.it: Ovunque vada lascia un'impronta. Non accetta sfide facili: il suo carattere indomito prevede solo compiti di grande portata. Non a caso, Luis Enrique ha fatto del coraggio la sua cifra. Ha giocato con ...

Luis Enrique, 10 anni dopo il cerchio si chiude: la Champions per la figlia Xana

msn.com scrive: Nel 2015 dopo aver battuto la Juve in finale a Berlino il tecnico e la figlia scomparsa all'eta di 9 anni per una grave malattia piantarono festeggiarono insieme in campo e oggi la dedica e tutta per ...