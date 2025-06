Luis Enrique l' ultimo | anche Pep e Ancelotti hanno vinto la Champions con due club

Luis Enrique entra nel club esclusivo dei tecnici che hanno conquistato la Champions League con due squadre diverse, insieme a nomi illustri come Pep Guardiola e Carlo Ancelotti. Questa impresa non solo celebra l'abilità strategica di Enrique, ma sottolinea un trend affascinante: la crescente mobilità dei top allenatori tra i club. Scopriamo chi sono gli altri membri di questo prestigioso gruppo e come hanno scritto la storia del calcio.

Il tecnico del Psg si iscrive a questo speciale club dove figurano pure Guardiola e l'italiano. Vediamo tutti gli altri. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Luis Enrique l'ultimo: anche Pep e Ancelotti hanno vinto la Champions con due club

