Luis Enrique | Inter di alto livello Psg bravo nella pressione

Luis Enrique trionfa in Champions League con un PSG impeccabile, annichilendo l'Inter. Le sue parole rivelano una strategia di gestione delle pressioni decisiva per il successo. In un calcio sempre più competitivo dove la psicologia gioca un ruolo centrale, il suo approccio potrebbe segnare un nuovo trend nella preparazione mentale degli allenatori. Riuscirà questo trionfo a ispirare una nuova generazione di tecnici? La risposta è nelle prossime sfide!

Luis Enrique conquista la Champions League col suo PSG, battendo l’Inter con un risultato ampissimo. Le sue parole al termine della finale su Sky Sport. L’ATTEGGIAMENTO – Le parole di Luis Enrique al termine di Psg-Inter: « Se devo dire la veritĂ , durante questa settimana la mia maggior preoccupazione era gestire le preoccupazioni. Attorno a una cittĂ che non aveva ancora vinto al Champions League c’era una situazione troppo esagerata, quindi ho cercato di abbassarla per arrivare alla partita in condizioni che ci permettessero di giocare a calcio. Abbiamo giocato un bel calcio, di solito capita di giocare un brutto calcio in finale. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Luis Enrique: «Inter di alto livello. Psg bravo nella pressione»

Luis Enrique concede una settimana in sette stalwarts di Parigi Saint-Germain

Luis Enrique ha deciso di concedere una settimana di riposo a sette dei suoi principali giocatori del Paris Saint-Germain, in vista della finale di Champions League.

