Luis Enrique gigantesco mentre il PSG alza la Champions guarda i giocatori dell’Inter e fa un gesto

Luis Enrique, in un gesto di grande sportività, rende omaggio all'Inter mentre il PSG celebra la vittoria della Champions. In un'epoca in cui il fair play e il rispetto tra avversari diventano sempre più rari, il tecnico spagnolo dimostra che il calcio è anche riconoscimento dell’avversario. Un messaggio potente che risuona oltre il campo: in questo sport, vincere non basta, bisogna saperlo fare con classe.

Il linguaggio del corpo del tecnico spagnolo non ha bisogno di interpretazioni, il messaggio è chiarissimo: non dimentica gli avversari e rende loro l'onore delle armi, perché bisogna anche saper vincere. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Luis Enrique concede una settimana in sette stalwarts di Parigi Saint-Germain

Luis Enrique ha deciso di concedere una settimana di riposo a sette dei suoi principali giocatori del Paris Saint-Germain, in vista della finale di Champions League.

