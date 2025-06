Luis Enrique gela la giornalista in diretta lei resta basita | “Dai è passato tanto tempo”

Luis Enrique ha sorpreso tutti durante un'intervista post-vittoria del PSG, gelando la giornalista spagnola Susana Guasch con un riferimento ai loro trascorsi. In un mondo sportivo dove il passato spesso viene messo da parte, il tecnico dimostra che certe esperienze rimangono vive. Questo scambio inaspettato ricorda come le relazioni nel calcio siano complesse e cariche di emozioni, rendendo ogni vittoria ancora più significativa. Curioso, non credi?

La giornalista spagnola Susana Guasch non si sarebbe mai aspettata che Luis Enrique al momento dell'intervista dopo il trionfo del PSG in Champions League facesse allusioni ai loro momenti difficili del passato: il tecnico non ha dimenticato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Luis Enrique concede una settimana in sette stalwarts di Parigi Saint-Germain

Luis Enrique ha deciso di concedere una settimana di riposo a sette dei suoi principali giocatori del Paris Saint-Germain, in vista della finale di Champions League.

