Luis Enrique Emotional mentre i fan del PSG rendono omaggio alla figlia Xana dopo il trionfo di Champions League

In un momento di pura emozione, i tifosi del PSG hanno reso omaggio a Xana, la figlia di Luis Enrique, proprio mentre la squadra festeggiava il trionfo in Champions League. Questo gesto toccante dimostra come lo sport riesca a unire le persone, trasformando una vittoria calcistica in un tributo profondo all'amore e alla memoria. Un segno che va oltre il campo: il calcio è anche un linguaggio di vita.

2025-06-01 01:54:00 Il web non parla d’altro: I fan di Paris Saint-Germain hanno reso omaggio alla figlia di Luis Enrique con un tifo dopo aver finalmente visto la gloria della loro squadra per la gloria della Champions League. Una vittoria per 5-0 sull’Inter di Monaco di Monaco di Monaco ha visto Luis Enrique consegnare il trofeo che il PSG ha a lungo bramata, il club è diventato il primo lato francese a completare gli acuti dopo aver vinto la Ligue 1 e la CoupĂ© de France. Per Luis Enrique, ha segnato il secondo acuto della sua carriera, l’allenatore spagnolo ha raggiunto la stessa impresa con il Barcellona nel 2014-15. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

