Luis Enrique elogia l'Inter | "Sono rimasti in campo durante la nostra festa"

Luis Enrique non risparmia complimenti all’Inter, sottolineando come la squadra abbia mostrato sportività anche nella sconfitta. In un'epoca in cui il fair play sembra spesso dimenticato, l’atteggiamento dei nerazzurri rappresenta un esempio da seguire. Rimanere dignitosi durante una "festa" avversaria è un segno di grande maturità. La sfida del calcio moderno non è solo vincere, ma farlo con rispetto e classe. E tu, che valore dai alla sportività?

Il Psg alza la coppa, Luis Enrique applaude l'Inter: "Voglio ringraziarli"

Luis Enrique gigantesco, mentre il PSG alza la Champions guarda i giocatori dell’Inter e fa un gesto

