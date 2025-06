Luis Enrique e il ricordo della figlia | Sento la sua presenza anche quando perdiamo

Luis Enrique conquista la Champions League con il PSG, ma ciò che rende questa vittoria ancora più speciale è il ricordo della figlia Xana. "Sento la sua presenza anche quando perdiamo", ha dichiarato l'allenatore spagnolo, un messaggio di resilienza che risuona in un momento in cui molti cercano conforto nella memoria dei propri cari. Un trionfo che va oltre il calcio, toccando il cuore di tutti noi. La forza dell'amore supera ogni ostacolo.

Luis Enrique riesce nell'impresa di conquistare la Champions League con il Psg. Una vittoria nel ricordo della figlia Xana, scomparsa nel 2019 all'età di 9 anni per una grave forma di tumore. L'allenatore spagnolo l'ha ricordata così nella conferenza stampa post partita . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Luis Enrique e il ricordo della figlia: "Sento la sua presenza anche quando perdiamo"

