luis enrique dedica la vittoria in champions alla figlia xana

In un momento di intensa emozione, Luis Enrique ha dedicato la sua vittoria in Champions alla figlia Xana, ricordando che la vera forza risiede nell’amore che persiste oltre la vita. Questa testimonianza toccante si inserisce in un contesto più ampio, dove la resilienza e il legame familiare diventano fari di speranza. La sua parole, cariche di significato, ci invitano a riflettere su ciò che realmente conta. Una vittoria che va oltre il campo.

"Alla fine del match hai mostrato una maglietta dedicata a tua figlia Xana? Mia figlia è con me dal momento in cui è andata via con il corpo, nulla cambia, non ho bisogno di una vittoria in Champions per sentire mia figlia vicina, si nasce e si muore la vita è così". Subito dopo il trionfo in Champions col PSG, Luis Enrique risponde così ai microfoni di Sky ad una domanda sulla maglietta dedicata alla figlia Xana morta a 9 anni nel 2019. Poi Luis Enrique parla così della partita: "la mia preoccupazione maggiore era gestire le preoccupazioni per una città e un Paese che non aveva ancora vinto la Champions. 🔗 Leggi su Quotidiano.net