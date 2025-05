Luis Enrique | Complimenti all’Inter nel post partita ha dato una lezione!

Luis Enrique, dopo la schiacciante vittoria del PSG sull'Inter, ha dimostrato che a volte le parole possono essere più potenti di qualsiasi risultato. La sua abilità nel trasformare una sconfitta in un'opportunità di crescita è un esempio per tutti. In un calcio sempre più competitivo, il mindset vincente fa la differenza. Scopriremo se il suo approccio sarà il segreto per conquistare anche la Champions League!

Luis Enrique ha vinto e si prende lui i titoli, nonché la Champions League dopo l’umiliante 5-0 del PSG all’Inter. Le sue parole in conferenza stampa. CONFERENZA STAMPA LUIS ENRIQUE POST PARTITA PSG-INTER. Una partita dove vi è riuscito tutto. Credo che abbiamo iniziato molto bene la partita. Ci siamo allenati bene per tutta la settimana, credo che la squadra sia stata eccezionale. Abbiamo pressato una squadra del livello dell’Inter con un’intensità pazzesca, Dembélé ha pressato Sommer e Acerbi con un’intensità che ci permetteva di recuperare palla alti. Siamo stati anche fortunati nei gol, che ci ha permesso di fare un primo tempo di controllo. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Luis Enrique: «Complimenti all’Inter, nel post partita ha dato una lezione!»

Contenuti che potrebbero interessarti

Luis Enrique concede una settimana in sette stalwarts di Parigi Saint-Germain

Luis Enrique ha deciso di concedere una settimana di riposo a sette dei suoi principali giocatori del Paris Saint-Germain, in vista della finale di Champions League.

Cerca Video su questo argomento: Luis Enrique Complimenti Inter Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Inter umiliata 5-0, il Psg campione d'Europa: Triplete Luis Enrique; Psg, Donnarumma: “Luis Enrique un genio. L’Inter? In finale con spensieratezza”; L'Inter perde la Champions: la Juventus si complimenta immediatamente con il PSG; Champions, i primi complimenti social per il Psg arrivano... dalla Juve. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Biasin: “Lezione di calcio, complimenti a Luis Enrique! Il risultato non può che essere questo se…”

informazione.it scrive: Fabrizio Biasin commenta il pesantissimo ko dell'Inter in finale di Champions League contro il PSG: queste le sue parole su X Alessandro Cosattini Redattore 31 maggio 2025 (modifica il 31 maggio 2025 ...

Luis Enrique in conferenza: "Partita fatta con grande intensità, Dembelé da Pallone d'Oro"

Lo riporta fcinternews.it: Luis Enrique, tecnico del Paris Saint-Germain, si è presentato nella sala stampa dell'Allianz Arena al termine del match stravinto dai suoi contro un'Inter mai in partita. Ecco le ...

PSG, Luis Enrique: “Il secondo gol ha cambiato la partita. Inter? Dopo la partita…”

Lo riporta fcinter1908.it: "Non so esattamente se si può definire così, ma credo siamo entrati bene in campo. Ci siamo allenati bene durante tutta la settimana e abbiamo trovato un buon equilibrio, la squadra è stata eccezional ...