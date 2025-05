Luis Enrique a Sky | Con la cessione di Mbappé abbiamo optato per un percorso diverso! Tutti sono cresciuti…

Luis Enrique, intervistato da Sky, ha svelato il futuro del PSG dopo la cessione di Mbappé, sottolineando come il club stia seguendo un "percorso diverso". In un'era calcistica in continua evoluzione, la strategia del tecnico mira a valorizzare il gruppo e a promuovere nuovi talenti. La vittoria in finale di Champions League segna una svolta: il PSG non è solo un nome, ma una squadra in crescita. Sarà interessante vedere come si muoveranno!

Luis Enrique a Sky: «Con la cessione di Mbappé abbiamo optato per un percorso diverso! Tutti sono cresciuti.» Le parole del tecnico. Intervenuto nel corso del postpartita di PSG Inter, Luis Enrique, ha commentato la vittoria in finale di Champions League. Queste le sue parole a Sky Sport. SULLA FINALE – «La mia preoccupazione maggiore di questa settimana era gestire le preoccupazioni di una città che non aveva vinto ancora la Champions. Ho cercato di abbassare la pressione per arrivare alla partita in condizioni che ci consentivano di giocare al calcio. L’Inter è un’ottima squadra, di altissimo livello. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Luis Enrique a Sky: «Con la cessione di Mbappé abbiamo optato per un percorso diverso! Tutti sono cresciuti…»

Luis Enrique concede una settimana in sette stalwarts di Parigi Saint-Germain

Luis Enrique ha deciso di concedere una settimana di riposo a sette dei suoi principali giocatori del Paris Saint-Germain, in vista della finale di Champions League.

