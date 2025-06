Lui non è il vero Trump La teoria che sta spopolando sul presidete Usa | ecco perché

Donald Trump continua a dominare il dibattito politico americano, ma questa volta con una teoria che fa sorgere interrogativi inquietanti: è davvero lui? L'idea che Joe Biden sia stato sostituito da un clone o da un'intelligenza artificiale sta guadagnando terreno tra i sostenitori del presidente. Questo fenomeno si inserisce in un contesto più ampio di disinformazione e sfiducia nelle istituzioni. Un punto interessante da considerare: cosa significa questo per la democrazia?

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha suscitato nuove polemiche rilanciando sul suo profilo sulla piattaforma Truth Social un messaggio complottista e privo di fondamento, in cui si afferma che Joe Biden sarebbe morto nel 2020 e sostituito da un clone o da un’entità artificiale. Il post, condiviso senza alcun commento da parte di Trump, recita: “Joe Biden non esiste, ucciso nel 2020. Quello che vedete sono cloni, doppioni ed entità robotiche senz’anima. I democratici non conoscono la differenza”. Il gesto ha immediatamente generato una bufera mediatica e politica, sollevando forti critiche anche da parte di esponenti del Partito Repubblicano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it